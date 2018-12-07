إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ زراعي البحيرة

اصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أنور المفتى بمركز أبو حمص وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبوحمص بحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أنور المفتي اتجاه القاهرة بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ي ج 5838 (ميكروباص) قيادة وليد .ف.س.40 سنة سائق ومقيم الصفاصيف بمركز دمنهور بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.



