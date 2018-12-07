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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ زراعي البحيرة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
اصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أنور المفتى بمركز أبو حمص وتم نقل المصابين للمستشفى العام. 
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبوحمص بحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أنور المفتي اتجاه القاهرة بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ي ج 5838 (ميكروباص) قيادة وليد .ف.س.40 سنة سائق ومقيم الصفاصيف بمركز دمنهور بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق. 

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة "بكسر مضاعف بالساقين و3 من مستقليها" بكدمات وسحجات، تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.
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