ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 43 قطعة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بدمنهور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:20 ص
مخدرات - ارشيفية
مخدرات - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث من القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بحوزتهم 43 قطعة لمخدر الحشيش وفرد خرطوش و3 طلقات نارية. 

 وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كلًا من : محمد .ح.ا 25 سنة ، محمد .ع.م 30 سنة عاطلين ومقيما منشية الأوقاف – إفلاقة بقسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.. متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و ( 3 ) طلقة من ذات العيار  ( 25 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 170 ) جراما، مبلغ 800 جنيه، هاتف محمول وبحوزة الثاني  ( 18 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 150 ) جراما، مبلغ 130 جنيهًا، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".

 بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والأسلحة المضبوطة النارى بقصد الدفاع .. تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على مشروعات جايكا في صعيد مصر

نجاح زراعة قلب خنزير في جسم قرد.. أمل جديد في الطريق للبشر

الإفتاء توضح حكم توصيل الشعر

أمين الفتوى: الصلاة فى وقتها تحقق للمسلم نعمة يتمناها أهل الأرض

سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

مباحثات مع مرسيدس دايملر العالمية لتزويد مصر بالأتوبيسات السريعة

عالم أزهرى: الإحسان مقام إيماني رفيع المستوى

شريهان تتصدر جوجل لليوم الثاني

إخلاء مبنى سي إن إن بعد الاشتباه بوجود قنبلة داخل المبنى

مصرع تباع سقطت عليه ماسورة بمحطة صرف صحي جهينة فى سوهاج

التموين: صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات في هذا الموعد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

برلماني: مصر دولة حاضنة للاستثمارات وترحب بالشركات العالمية ..فيديو
إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
الرئيس يبحث النهوض بصناعة السيارات يتصدر عناوين صحف الجمعة.. فيديو
شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟