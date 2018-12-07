ضبط 43 قطعة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بدمنهور

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث من القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بحوزتهم 43 قطعة لمخدر الحشيش وفرد خرطوش و3 طلقات نارية.





وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كلًا من : محمد .ح.ا 25 سنة ، محمد .ع.م 30 سنة عاطلين ومقيما منشية الأوقاف – إفلاقة بقسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.. متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و ( 3 ) طلقة من ذات العيار ( 25 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 170 ) جراما، مبلغ 800 جنيه، هاتف محمول وبحوزة الثاني ( 18 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 150 ) جراما، مبلغ 130 جنيهًا، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والأسلحة المضبوطة النارى بقصد الدفاع .. تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.