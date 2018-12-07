القبض على تاجري مخدرات في دمنهور

تمكنت مباحث دمنهور برئاسة اللواء محمد هندى، من إحباط محاولة ترويج 45 تذكرة هيروين بدائرة القسم، بحوزة تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بقيام محمد .ر.ع 25 سنة عاطل ويسرى .ا.س.31 سنة عاطل ومقيما سيدى عمر بقسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي، يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و ( 2 ) طلقة من ذات العيار ، ( 23 ) تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى ( 23 ) جرام ، مبلغ 300 جنيه، هاتف محمول ] وبحوزة الثاني ( 22 ) تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى ( 22 ) جراما، مبلغ 290 جنيهًا، هاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.