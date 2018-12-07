مدرب لياقة بدنية يكشف أسباب دخول أحمد السقا الجيم بعد إبراهيم الأبيض

قال محمد أبو النجا، مدرب اللياقة البدنية، إنه أول من قام بتدريب الفنان أحمد السقا، عقب انتهائه من فيلم إبراهيم الأبيض، حيث شعر السقا بالإجهاد الشديد.





وأضاف "أبو النجا"، خلال حوار ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يذاع على شاشة "اليوم"، من تقديم كلا من إدوارد، ونانسي مجدي، أن السقا عمل فورمة معه خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أنه فنان يتمتع بلياقة بدنية وطاقة حية في جميع الأوقات، ويتدرب بشكل قوي داخل الجيم.





وعن النجوم الذين يتدربون معه، أشار مدرب اللياقة البدنية، إلى محمد إمام وياسر جلال وكرم جابر والسقا، مؤكدا أنهم من أكثر الأشخاص الملتزمين بمواعيد التمرين.



