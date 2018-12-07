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إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال إدوارد، إنه يتمنى أن تكون زوجته شبه الفنانة الراحلة كريمة مختار في مسرحية العيال كبرت، موضحا أنه يحب المرأة التى تهتم بأولادها ".

وأضاف إدوارد، خلال فقرة "تخيلي" ببرنامج " القاهرة اليوم"، على قناة "اليوم"، أن أسباب اختياره للفنانة الراحلة كريمة مختار، لأنها كانت ترعى أولادها بشكل غير عادي.

من جانبها، اختارت نانسي مجدي شريكة إدوارد في تقديم "القاهرة اليوم"، الفنان الراحل أحمد رمزي، أن يكون زوجها، لما يتمتع به من شعبية وشخصية قوية.
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