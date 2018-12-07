قطر ترسل تمويلات لـ 80 ألف حمساوى وتسلم الشباك قائمة بالممنوعين



ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الدوحة سلمت تل ابيب قائمة بـ 80 ألف اسم من حركة حماس سيتم تحويل التمويلات القطرية لهم عبر إسرائيل.



وتابعت الصحيفة العبرية أن قطر سلمت إسرائيل أيضًا قائمة بالممنوعين من تمويلات الدوحة وهما عدد من قيادات حركة حماس الذين لا ترضى عنهم قطر وفقًا لـ جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" المختص بمتابعة عملية نقل تمويلات قطر لـ حماس.



وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن آلية إسرائيل فى التأكد من صحة وصول التمويلات القطرية، للجناح المسلح لحركة حماس من عدمه.



وقالت "يديعوت" أن الدفعة الثانية من التمويلات القطرية لأنشطة حركة حماس ستصل الى قطاع غزة خلال الساعات القادمة.



وقالت الصحيفة العبرية، أنه سيتم تحويل الدفعة الثانية من التمويلات القطرية البالغة قيمتها 15 مليون دولار في الساعات القادمة إلى قطاع غزة، عبر إسرائيل.



ووفقًا لـ "يديعوت احرونوت" سيتم تحويل التمويلات القطرية بشكل نقدي، عبر الحقائب، مثل المرة السابقة.

