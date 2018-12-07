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حوادث

سقوط متهمين هاربين من حكم مؤبد بقضيتى مخدرات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:53 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة خلال حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام والعناصر الإجرامية الخطرة من القبض على متهمين هاربين من حكمى مؤبد بقضيتى مخدرات.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من فتحى .ا.م48 سنة ومقيم سنهور مركز دمنهور مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية /جنايات مركز دمنهور  " مخدرات "  والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ،مصطفى .ا.ع.32سنة  ومقيم عزبة أبوصالح بمركز كفرالدوار  مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية /جنايات قسم غرب النوبارية   " مخدرات "  والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالحكم الصادر ضدهما وجار تسليمها وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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