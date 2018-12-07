عالم أزهري: الإحسان فى الدين خلق نبيل.. فيديو

قال رضا إبراهيم أحد علماء الأزهر الشريف، إن معنى الإحسان فى الإسلام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك.



وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الرسول أراد أن يعلمنا أن الإحسان هو أن نفعل مقام المراقبة وأن يدرك كل منا أن الله مطلع علينا ويرانا.



وأشار إلى أن المسلم عندما يعلم ان الله يرانا فبذلك يتقن العمل، موضحا أن الإحسان فى الدين يعتبر خلقًا نبيلًا لمن يتحلى به.

