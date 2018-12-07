ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عالم أزهري: الإحسان فى الدين خلق نبيل.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال رضا إبراهيم أحد علماء الأزهر الشريف، إن معنى الإحسان فى الإسلام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الرسول أراد أن يعلمنا أن الإحسان هو أن نفعل مقام المراقبة وأن يدرك كل منا أن الله مطلع علينا ويرانا.

وأشار إلى أن المسلم عندما يعلم ان الله يرانا فبذلك يتقن العمل، موضحا أن الإحسان فى الدين يعتبر خلقًا نبيلًا لمن يتحلى به.
loading...

ترشيحاتنا

هل يجوز للمرأة استبدال الحجاب بالباروكة؟ أمين الفتوى يجيب

شاهد .. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد أصل الإحساس

لقب ليبرتادوريس خير ختام لمسيرة تيفيز

حكم الصلاة إذا اكتشف المصلي نجاسة الثوب

سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

السعودية تطلق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ محلي إلى الفضاء

الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

أمل كلوني تخطف الأنظار في إطلالتها الأخيرة بالأمم المتحدة..صور

علاج بحة الصوت بالأعشاب دون أدوية

ضبط 43 قطعة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بدمنهور

تعرف على مشروعات جايكا في صعيد مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

برلماني: مصر دولة حاضنة للاستثمارات وترحب بالشركات العالمية ..فيديو
إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
الرئيس يبحث النهوض بصناعة السيارات يتصدر عناوين صحف الجمعة.. فيديو
شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟