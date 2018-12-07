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فيديوجراف | أول تطبيق إلكتروني لاستئجار الدراجات في مصر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
منار شعبان


خدمة "بديل" أو Baddel هي دراجات هوائية مصطفة بجوار الأرصفة بشوارع الشيخ زايد والجونة وبيفرلي هيلز، ولا يمكنك تحريك أي واحدة منهم إلا بعد أن تقوم بتحميل التطبيق الخاص بهذه الدراجات وإدخال رقم حسابك البنكي ومن ثم تأتي إليك رسالة تأكيدية برقم كود لإدخاله بالدراجة حتى تتمكن من استعمالها.

وهي خدمة تم إطلاقها عبر تطبيق على هواتف المحمولة ويعمل القائمون عليها على تطبيقها في باقي المدن المصرية.

ويوفر لك التطبيق أن تترك الدراجة في أقرب جراج مخصص لها فهو لا يجبر المستخدمين على إعادة الدراجة إلى نفس المكان.

وترى دراجات هوائية مصطفة بجوار الأرصفة بالشوارع في شكل تظن من الوهلة الأولى أنه منقول من العاصمة الهولندية أمستردام، ولكن في الحقيقة أن تلك الصور من مصر.
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