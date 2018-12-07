برلماني: مصر دولة حاضنة للاستثمارات وترحب بالشركات العالمية ..فيديو

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء شركات "مرسيدس بينز" و"سيسكو الأمريكية" هو الرد الأبلغ لنفي الشائعات التي انتشرت بشكل كبير بين المواطنين بمغادرة بعض شركات السيارات الكبرى لمصر.



وتابع "البطيخي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الجمعة، أن مصر دولة حاضنة للإستثمارات وخاصةً صناعة السيارات.



وأضاف "البطيخي" أنه خلال لقاء الرئيس "السيسي" برؤساء الشركات السالفة الذكر تم الحديث عن السيارة صديقة البيئة التي تنتجها شركة "مرسيدس بينز"، مشيرًا إلى أن تلك السيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.

