القس إيهاب سمير: أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ تصميمها عالمي

أعرب القس إيهاب سمير، راعي الطائفة الإنجيلية في محافظة جنوب سيناء عن سعادته بوضع حجر أساس أول كنيسة للطائفة الإنجيلية بمدينة شرم الشيخ، والتي تتميز بشكل غير مألوف على كنائس مصر.





وأوضح القس في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» تفاصيل اختيار شكلها المميز الذي يجمع بين تصميم كنائس جنوب سيناء، وتصميم بناء الكنائس الإنجيلية العالمية، مشيرا إلى أن الكنيسة التي ستقام على مساحة 2000 متر مربع.





وأضاف راعي الطائفة الإنجيلية بجنوب سيناء أن اختيار التصميم المناسب كان من خلال مسابقة لأفضل تصميم، ومساحة، وعرض أسعار.



