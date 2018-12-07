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منوعات

القس إيهاب سمير: أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ تصميمها عالمي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
أول كنيسة إنجيلية
أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ
أماني إبراهيم
أعرب القس إيهاب سمير، راعي الطائفة الإنجيلية في محافظة جنوب سيناء عن سعادته بوضع حجر أساس أول كنيسة للطائفة الإنجيلية بمدينة شرم الشيخ، والتي تتميز بشكل غير مألوف على كنائس مصر.

وأوضح القس في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» تفاصيل اختيار شكلها المميز الذي يجمع بين تصميم كنائس جنوب سيناء، وتصميم بناء الكنائس الإنجيلية العالمية، مشيرا إلى أن الكنيسة التي ستقام على مساحة 2000 متر مربع.

وأضاف راعي الطائفة الإنجيلية بجنوب سيناء أن اختيار التصميم المناسب كان من خلال مسابقة لأفضل تصميم، ومساحة، وعرض أسعار.

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وضع حجر أساس الكنيسة الإنجيلية بمدينة شرم الشيخ برفقة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والقس إيهاب سمير راعي الطائفة الإنجيلية بجنوب سيناء، الأربعاء الماضي، بحضور عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي والقيادات الأمنية.
القس إيهاب سمير القس إيهاب سمير
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