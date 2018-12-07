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محافظات

تجديد شبكات الكهرباء بالقليوبية لمواجهة الطقس السيئ

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قالت المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السئ مشيرة الى أنه تم التنبيه على كافة القطاعات بوقف الأجازات تحسبا لمواجهة أى حالة طارئة. 

وأشارت بركات الى انه انه يجرى حاليا أعمال تجديد صيانة وتجديد شبكات الكهرباء بمختلف مناطق المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، حيث يتم إصلاح الأعطال بأعمدة الكهرباء وتغيير كل الأسلاك الكهربائية المكشوفة.

وأضافت أنه يتم على الفور مواجهة بلاغات الأعطال على مستوى المحافظة والإسراع في حلها في أسرع وقت ممكن، والتى أغلبها يكون بسبب الكميات الكبيرة من الأمطار التي واجهتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.
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