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مرأة

احترسى من شراء الثوم الصيني لهذا السبب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
ثوم
ثوم
اسماء محمد
حذر الدكتور مروان سالم خبير الغذاء والدواء من تناول أحد أنواع الثوم المنتشرة فى الأسواق وهو ما يسمى بالثوم الصينى وذلك لاحتوائه على مواد كيميائية شديدة الخطورة.

وأضاف "مروان" أنه وفقا لعدة دراسات امريكية فهو يحتوى على مادة الكلورين لإعطائه اللون الأبيض الناصع كما يحتوى على مواد مثبطة لنمو البراعم أثناء فترة تخزينه في الشحنات الكبيرة ، لذلك ننصح ربات البيوت بعدم شراء هذا الثوم واستهلاك الثوم المصرى الطبيعى "البلدى".

وأشار "مروان" إلى أن الثوم البلدى يكون صالحا للاستهلاك حتى لو تم تخزينه لفترات طويلة فلا خوف منه.
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