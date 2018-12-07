احترسى.. سوء التغذية أثناء الحمل يسبب انقطاع الطمث المبكر

حذرت دراسة جديدة من أن سوء التغذية أثناء الحمل قد يؤدى إلى التعجيل ببلوغ المرأة مرحلة انقطاع الطمث في سن أصغر من 45 عاما، في حين أنه من المعروف أن عدم كفاية التغذية أثناء نمو الجنين يمكن أن يسبب الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب .



وارتبط سوء التغذية السابق للولادة بزيادة مخاطر حدوث عجز مبكر في وظائف المبيض.. ويعتبر انقطاع الطمث الطبيعي علامة بارزة فى شيخوخة المبيض التى تؤدى إلى نهاية سنوات الإنجاب للمرأة..وعلى العكس من ذلك، يرتبط انقطاع الطمث المبكر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام والاكتئاب وتغيرات في الذاكرة، فضلا عن التغيرات فى الصحة الجنسية والمهبلية، وفقا للباحثين .



وقال "جون بينكرتون"، المدير التنفيذي لجمعية (سن اليأس) في أمريكا الشمالية إن نتائج الدراسة الجديدة أظهرت أن الحرمان من الطعام خلال حياة الجنين؛ يؤثر في وقت مبكر على مدة عمل المبيضين فى المستقبل، مضيفا :"على الرغم من أن العديد من الدراسات قد حققت في العلاقة بين التعرض لسوء التغذية في الحياة المبكرة وخطر الإصابة بأمراض الأيض المختلفة في مرحلة البلوغ، إلا أنه لم يتم تقييم الارتباط مع الشيخوخة التناسلية.



وشملت الدراسة الجديدة - التي نشرت فى مجلة (Menopause) - ما يقرب من 2.900 إمرأة صينية سعين لمعالجة تأثير التعرض المبكر لسوء التغذية توقيت بلوغ مرحلة انقطاع الطمث.



وتم توثيق أن تطور محور الغدة النخامية – الغدد التناسلية خلال مرحلة الجنين – يلعب دورا حاسما في الصحة الإنجابية فى مرحلة البلوغ ، وفقا للباحثين.