شيماء بيومي تكتب: كتمان‎





ليس كل مافي البال يقال

ليس كل من نحب سيحبنا بقدر ما أحببناه

عندما تضمر بداخلك مشاعر حقيقية,لا تستطيع البوح بها, وتفضل دائما كتمانها,تكون تلك المشاعر بمثابة جمرة تسلخ قلبك,فحينما تري من تحب تجعله يرتجف من شدة الإشتياق,وينحصر بين ضلوعك فتشع العيون لمعانا,وتصبح الكلمات ثقيلة,وتتسلل اليك خواطر متفاوتة,تارة تريد تقمس القسوة,وتارة أخري تتمني لوبإمكانك لأعترفت بكل ماتخفيه,ودخلت في أعماق أحضانه بدلا من أن تظل معلقا بين السماء والأرض,لا تدري هل هو الاخر يبادلك نفس إحساسك أم لا؟وهل من حقك أيضا أن تحبه؟ فمن الممكن أن يكون من حق إنسان أخر وأنت تريد سلبه منه



ورغم هذا الكتمان,فكل يوم تجد مشاعرك تتحرك بدرجة أكبر تجاهه ,رغم كل محاولاتك بالهروب وكل يوم يزداد خوفك من التفوه بأي كلمة تنم عن حبك أوحتي اعجابك ,فمن الممكن أن يخذلك ذلك الشخص,فتنجرح جرحا عميقا لا دواء له سوا النسيان, وغالبا ما يأتي النسيان بعد عناء كبير,وبعد فقد الثقة وكسر الروح,وعدم الراحة,فبعد أن كان جانبك وأنت تنكر مشاعرك,الان رحل وكسرك غيابه فسرق سعادتك,واستولي علي عقلك كل الوقت,فتبكي وتتوجع,ولا تستطيع إخفاء ألمك,تفتقد روحك وتجد نفسك وحيدًا مشتتا,تتمنى لو توقف لسانك عن التحدث عندما قررت الإفصاح عما بداخل قلبك,تتمني لو احتفظت به لنفسك فقط,ورغم كل هذا تظل تحبه رغم الغياب لأنك كنت تحمل مشاعر حقيقية,مشاعر لم يقدر الزمن علي محوها,مشاعر تجعلك جاهزا في أي وقت وبكل جدارة أن تستعيدها بشغف عندما يندم الشخص الاخر عما فعله معك.