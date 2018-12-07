تعرف على قصة المكوجى الذى غنت له وردة وشادية وفايزة أحمد ومحرم فؤاد

نيران الحب كانت مشتعلة بين خادمة الشاعر مأمون الشناوي والمكوجي الذي يعمل بالحي فكانت وسيلة الاتصال الوحيدة بينه وبينها هي بعض الكلمات الرقيقة التي يصيغها ويكتبها في ورقة ثم يضعها في طيات ملابس الشاعر مأمون الشناوي لتلتقطها الخادمة قبل أن تقع في أيدي الشاعر الكبير حتى حدث ما حدث.





وقف الشاعر الغنائي الشهير مأمون الشناوي حائرًا أمام كلمات أغنية رائعة من زمن الفن الجميل، وهي "على الحلوة والمرة" وجدها مكتوبة على ورقة في جيبه لا يعلم من أين أتت، كما أن المثير أيضًا أنها ليست من أشعاره ولا يعرف عنها شيئا.





ما كان من الراحل مأمون الشناوي إلا أن أحضر خادمته ليسألها عن تلك الورقة ومن أين أتت لتعترف له بقصة حب بينها وبين المكوجي الذي يرسل لها جواباته الغرامية مدسوسة في ملابسه، لكنهما ليسا على وفاق منذ فترة ولم تتوقع أن يرسل لها جوابا آخر فوقع في يد الشناوي.