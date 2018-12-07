تعرف على قصة المكوجى الذى غنت له وردة وشادية وفايزة أحمد ومحرم فؤاد

اندهش الشناوي وطلب من الخادمة أن تسرع وتحضر له هذا المكوجي
الموهوب الذي كتب تلك الكلمات واتصل بصديقه الملحن محمود الشريف ليكون حاضرا في هذه
الجلسة مع المكوجي.
كانت المفاجأة أن هذا المكوجي هو سيد مرسي الذي أصبح بعد
ذلك من أشهر الشعراء الغنائيين الذين كتبوا أجمل الأغاني لعظماء المطربين والفنانين
على رأسهم وردة ومحرم فؤاد وشادية وفايزة أحمد.
عرض الشاعر الراحل مأمون الشناوي على المكوجي سيد مرسي أن
يلحن له الموسيقار محمود الشريف هذه الكلمات لتصبح بعد ذلك أشهر أغنيات سيد مرسي التي
غناها له الفنان الراحل عبد الغني السيد.
ولد سيد مرسي في حي بولاق عام 1987 م وكان يعمل مكوجي حتى
جاءته الفرصة ليصبح من أشهر الشعراء الغنائيين في عصره وعارضه أهله في بداية مشواره
الفني ولكنه بمساعدة مأمون الشناوي استكمل طريقه نحو الشهرة والنجاح.
من أشهر أعمال الراحل سيد مرسي للفنانة وردة خليك هنا خليك،
احضنوا الأيام، وحشتوني، اسمعوني’وأيضا أغنية ليالينا كما كتب للفنان محرم فؤاد أغاني
وأدي حالك يا هوى وأيضا أغنية كله ماشي.