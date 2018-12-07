ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

تعرف على قصة المكوجى الذى غنت له وردة وشادية وفايزة أحمد ومحرم فؤاد

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:54 م
هشام عصام
نيران الحب كانت مشتعلة بين خادمة الشاعر مأمون الشناوي والمكوجي الذي يعمل بالحي فكانت وسيلة الاتصال الوحيدة بينه وبينها هي بعض الكلمات الرقيقة التي يصيغها ويكتبها في ورقة ثم يضعها في طيات ملابس الشاعر مأمون الشناوي لتلتقطها الخادمة قبل أن تقع في أيدي الشاعر الكبير حتى حدث ما حدث.

وقف الشاعر الغنائي الشهير مأمون الشناوي حائرًا أمام كلمات أغنية رائعة من زمن الفن الجميل، وهي "على الحلوة والمرة" وجدها مكتوبة على ورقة في جيبه لا يعلم من أين أتت، كما أن المثير أيضًا أنها ليست من أشعاره ولا يعرف عنها شيئا.

ما كان من الراحل مأمون الشناوي إلا أن أحضر خادمته ليسألها عن تلك الورقة ومن أين أتت لتعترف له بقصة حب بينها وبين المكوجي الذي يرسل لها جواباته الغرامية مدسوسة في ملابسه، لكنهما ليسا على وفاق منذ فترة ولم تتوقع أن يرسل لها جوابا آخر فوقع في يد الشناوي.

تعرف على قصة المكوجى

اندهش الشناوي وطلب من الخادمة أن تسرع وتحضر له هذا المكوجي الموهوب الذي كتب تلك الكلمات واتصل بصديقه الملحن محمود الشريف ليكون حاضرا في هذه الجلسة مع المكوجي.

كانت المفاجأة أن هذا المكوجي هو سيد مرسي الذي أصبح بعد ذلك من أشهر الشعراء الغنائيين الذين كتبوا أجمل الأغاني لعظماء المطربين والفنانين على رأسهم وردة ومحرم فؤاد وشادية وفايزة أحمد.

تعرف على قصة المكوجى

عرض الشاعر الراحل مأمون الشناوي على المكوجي سيد مرسي أن يلحن له الموسيقار محمود الشريف هذه الكلمات لتصبح بعد ذلك أشهر أغنيات سيد مرسي التي غناها له الفنان الراحل عبد الغني السيد.

تعرف على قصة المكوجى

ولد سيد مرسي في حي بولاق عام 1987 م وكان يعمل مكوجي حتى جاءته الفرصة ليصبح من أشهر الشعراء الغنائيين في عصره وعارضه أهله في بداية مشواره الفني ولكنه بمساعدة مأمون الشناوي استكمل طريقه نحو الشهرة والنجاح.

 


تعرف على قصة المكوجى

من أشهر أعمال الراحل سيد مرسي للفنانة وردة خليك هنا خليك، احضنوا الأيام، وحشتوني، اسمعوني’وأيضا أغنية ليالينا كما كتب للفنان محرم فؤاد أغاني وأدي حالك يا هوى وأيضا أغنية كله ماشي.

loading...

ترشيحاتنا

إخلاء مبنى سي إن إن بعد الاشتباه بوجود قنبلة داخل المبنى

ميسي يتفوق على رونالدو وامبابي ومحمد صلاح فى سباق أفضل 100 لاعب

أحمد مكي: تامر وشوقية كان طريقا لـ مرجان أحمد مرجان

بعد تصدره جوجل.. أبرز تصريحات أحمد مكي مع منى الشاذلي

15 مليون دولار من قطر لـ حماس خلال ساعات

النقد الدولي يشيد بقرار تعديل سعر الدولار الجمركي.. ويؤكد: يفيد اقتصاد مصر

مانشستر يونايتد يغرى بوكيتينو بـ40 مليون إسترليني لخلافة مورينيو

الآثار: إحالة واقعة تسلق الأهرامات ليلا والصورة الإباحية إلى النائب العام

استعد لفقدان بصره.. حكاية نجار كفيف تحدى ظروفه وأبدع في تصميم الموبيليا ..فيديو

مزار سياحي ومتحف .. تعرف على محتويات أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ

أحمد مكي يكشف علاقة الإمام الشافعي بفيلمه الجديد.. وسر اتهام والدته له بالجنون

السقوط فى بئر الخيانة..ياسمين: تعرفت على عشيقى من فيس بوك.. وتخلصنا من زوجي خوفا من الفضيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

فيديو

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو
الحماقي: التجارة البينية بالقارة الأفريقية لا تتعدى 15%..فيديو
استعد لفقدان بصره.. حكاية نجار كفيف تحدى ظروفه وأبدع في تصميم الموبيليا ..فيديو
مؤرخ يكشف سبب إطلاق أسماء غريبة على بعض الشوارع بمصر .. فيديو
أحمد مكي يكشف علاقة الإمام الشافعي بفيلمه الجديد.. وسر اتهام والدته له بالجنون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟