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أحمد مكي يروي معاناته مع المرض ونومه 18 ساعة يوميا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
الفنان أحمد مكي
الفنان أحمد مكي
ندى فتح الله
روى الفنان أحمد مكي، قصته مع الفيروس الذي هاجم جسده لفترة من الزمن، حيث استوطن الكبد والطحال مما جعله غير قادر على الحركة تمامًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن قادرًا على حضن إبنه.

وتابع "مكي" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج "معكم" المُذاع عبر فضائية "cbc" أن المرض غير ملامحه وأفقده الكثير من وزنه، وجعله دائم النوم، وكان ينام لأكثر من 18 ساعة يوميًا.

وأشار إلى أن المرض ساعده بشكل كبير في الإقلاع عن التدخين، وكان له الفضل في إعادة حساباته في القرارات الحياتية التي يتخذها.
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