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د.فاطمة تمام تكتب: شجعي ابنك على المذاكرة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
يعُد من أهم العوامل التي تساعد طفلك على التحصيل الدراسي تنظيم الوقت الجيد، نظمي وقت طفلك بحيث يقوم بعمل واجباته المدرسية بعد تناول الغذاء ،مع مراعاة أن تتضمن وجبة الغداء الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة والألبان والبروتينات التي تساعد طفلك على الاستذكار وأن تحددي لطفلك مكانًا هادئًا مهيأ من ناحية التهوية الجيدة والهدوء بعيدًا عن وسائل الترفيه التي تشغله وتشتت تفكيره وقت المذاكرة، فهدوء الأعصاب وتوفير الجو المناسب بالمنزل يزيد من قدرة الطفل علي التركيز، مما يزيد من تشجيع ومكافأة الأبناء على المراجعة بانتظام وترتيب المواد طبقًا لقربها الزمني من الامتحانات ولا يجعل الطالب المراجعة قبل الامتحانات بفترة طويلة حتي لا ينسي و مراجعة مادة سهلة ومحببة لديه مع مادة صعبة بحيث توضع المادة الصعبة والأقل متعة بالنسبة للطالب في الوقت الذي يكون قادرَا فيه على التركيز بسهولة، في نهاية المذاكرة اليومية وقبل النوم مباشرة استرجاع طفلك حفظ وتسميع القوانين والقواعد والنظريات التي درسها فإن الراحة أو النوم يساعد على تثبيتها في الذاكرة تثبيتًا جيدًا ويجب أن يتعود ابنك علي تجهيز كتبه وأدواته المدرسية قبل النوم ولا يؤجل ذلك في الصباح قبل الذهاب إلي المدرسة.
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