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فن

مهرجان ألوان الشرق للثقافة والتنمية بالمغرب يكرم انتصار.. صور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
سمر سعد
سافرت انتصار، أمس، إلى المغرب لحضور فعاليات مهرجان "كاستينج الوطني" بدورته الثالثة، الذي تنظمه جمعية "ألوان الشرق للثقافة والتنمية".

وتشارك انتصار فى عضوية لجنة التحكيم، كما سيتم تكريمها خلال فى حفل الافتتاح، مساء اليوم، الذى يقام فى مدينة وجدة بالمغرب.

واستقبل نبيل مود مؤسس المهرجان انتصار في المطار بباقة ورد، كما التقطت انتصار عدد من الصور التذكارية بالمغرب.
مهرجان ألوان الشرق للثقافة والتنمية بالمغرب يكرم انتصار.. صور
مهرجان ألوان الشرق للثقافة والتنمية بالمغرب يكرم انتصار.. صور
مهرجان ألوان الشرق للثقافة والتنمية بالمغرب يكرم انتصار.. صور
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