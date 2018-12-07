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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد فى تعاملات اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا. 

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا. 

فيما تباينت أسعار الأسمنت بالمقارنة بأسعار أمس الخميس،ليسجل مصر بنى سويف 858 جنيه لأول مرة قبل نحو أسبوع بتراجع طفيف جنيهان فى الحد الأقصى لسعر الطن، ويسجل السويدى 850 جنيه بانخفاض 5 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس، تبعه أسمنت العريش والشركة العربية للأسمنت "المسلح" عند 840 جنيه للطن.

فيما سجل أسيك المنيا 835 جنيه، تبعه لافارج بـــــ830 جنيه، ثم حلوان وطرة 825 جنيه للطن، وأسوان ميديكوم والسويس وسيناء سجلوا 820 جنيه للطن، وأخيرا الشركة العربية للأسمنت "النصر" 815 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

فيما تراوحت أسعار الجبس بين 900 جنيه و745 جنيه للطن، حيث سجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ820 جنيه، ثم السويس بــ820 جنيه للطن، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيه وسجل المعمار 790 جنيه للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيه، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيه للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة.
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