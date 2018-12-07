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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلى يكتشف أنفاق حزب الله بأوروبا ويحدد توقيت تدميرها

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلى كشف عن وجود أنفاق لـ حزب الله اللبنانى فى أوروبا مؤكدًا تأهب الجيش واستعداداه لتدميرها خلال الأيام القادمة.

وتابعت "هآرتس" أن قوة من الجيش الإسرائيلي أجرت تدريبات موسعة على هدم أنفاق حزب الله في إحدى دول أوروبا الغربية، وذلك استعداد لتنفيذ عملية مماثلة لعملية "درع شمالي" التى تم تنفيذها عند حدود إسرائيل مع لبنان.

وقالت"هاآرتس"، أن 11 جنديا وضابطا من سلاح الهندسة أرسلوا إلى التدرب على أيدي خبراء في تلك الدولة على الحفر في أنواع مختلفة من التربة المشابه لتلك التي تقع أنفاق حزب الله تحتها.

وأضافت الصحيفة أنه بسبب قلة المطلعين في الجيش الإسرائيلي على الاستعدادات لعملية عسكرية ضد الأنفاق، فقد كانت بعثة الجنود والضباط إلى أوروبا سرية وأرسل الجيش الإسرائيلي هذه البعثة بعد إدراكه أن القوات الإسرائيلية ليست معتادة على العمل في ظروف المنطقة الحدودية مع لبنان.
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