ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مؤلفات وسوليست وقيادة دنماركية على المسرح الكبير.. غدا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بعنوان "أصوات من الشمال"، في الثامنة مساء غدا السبت، على المسرح الكبير، وذلك بالتعاون مع سفارة الدنمارك فى مصر بمشاركة مواطناها المايسترو بيتر ايترب لارسين والسوبرانو جولي ميرا مع عازف الفلوت مينا غبريال والباريتون رضا الوكيل.

يتضمن البرنامج جولة فى أعمال الموسيقار الدنماركى الشهير كارل نيلسن منها خمسة قصائد، كونشيرتو الفلوت والاوركسترا والسيمفونية الثالثة.

جدير بالذكر أن كارل نيلسن مؤلف وقائد فرقة موسيقية وعازف كمان، ولد في 9 يونيو 1865 ويعد أحد أفضل الموسيقيين فى العالم خلال القرن العشرين، وقد أثبت قدراته الموسيقية في سن مبكرة حيث شارك فى بداياته مع فرقة عسكرية قبل التحاقه بالمعهد الملكي بكوبنهاجن، وعمل فى مجال التدريس بالأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى حتى وفاته.

انعكست الصعوبات العديدة التى واجهها خلال حياته على مؤلفاته التى كتبها فى الفترة من 1897 و1904، ووضع العديد من الأعمال فى مختلف القوالب الكلاسيكية منها السيمفونيات – الكونشيرتو – الأوبرا وتعد مؤلفاته جزء أصيل من التراث فى الدنمارك، وقد توفي في 3 أكتوبر عام 1931.
loading...

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح حكم توصيل الشعر

القوي العاملة: توفير 71 ألف فرصة عمل بالداخل و68 ألفا بالخارج فى 3 أشهر

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

مكي يتصدر تويتر بعد حلقته مع منى الشاذلي .. والجمهور: كم أنت كبير

أحمد مكي يروي معاناته مع المرض ونومه 18 ساعة يوميا

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق اليوم.. فيديو

التعليم العالي: إنشاء دار مصر في باريس لتسكين الطلاب الدارسين بفرنسا

نقص فيتامين د لدى كبار السن يسبب الإصابة بالاكتئاب

القس إيهاب سمير لـ صدى البلد: أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ تصميمها عالمي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

شاهد إطلالات الفتاة العربية المشاركة بملكة جمال العالم 2018

وزيرة الهجرة: نتواصل مع التضامن لبحث التأمين على المصريين بالخارج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
أحمد مكي: تامر وشوقية كان طريقا لـ مرجان أحمد مرجان
بث مباشر .. السعودية تطلق قمرين صناعيين
برلماني: مصر دولة حاضنة للاستثمارات وترحب بالشركات العالمية ..فيديو
إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟