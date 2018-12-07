مؤلفات وسوليست وقيادة دنماركية على المسرح الكبير.. غدا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بعنوان "أصوات من الشمال"، في الثامنة مساء غدا السبت، على المسرح الكبير، وذلك بالتعاون مع سفارة الدنمارك فى مصر بمشاركة مواطناها المايسترو بيتر ايترب لارسين والسوبرانو جولي ميرا مع عازف الفلوت مينا غبريال والباريتون رضا الوكيل.



يتضمن البرنامج جولة فى أعمال الموسيقار الدنماركى الشهير كارل نيلسن منها خمسة قصائد، كونشيرتو الفلوت والاوركسترا والسيمفونية الثالثة.



جدير بالذكر أن كارل نيلسن مؤلف وقائد فرقة موسيقية وعازف كمان، ولد في 9 يونيو 1865 ويعد أحد أفضل الموسيقيين فى العالم خلال القرن العشرين، وقد أثبت قدراته الموسيقية في سن مبكرة حيث شارك فى بداياته مع فرقة عسكرية قبل التحاقه بالمعهد الملكي بكوبنهاجن، وعمل فى مجال التدريس بالأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى حتى وفاته.



انعكست الصعوبات العديدة التى واجهها خلال حياته على مؤلفاته التى كتبها فى الفترة من 1897 و1904، ووضع العديد من الأعمال فى مختلف القوالب الكلاسيكية منها السيمفونيات – الكونشيرتو – الأوبرا وتعد مؤلفاته جزء أصيل من التراث فى الدنمارك، وقد توفي في 3 أكتوبر عام 1931.