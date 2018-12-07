اشتعال انتخابات مركز شباب الجزيرة فى الساعات الأولى لانطلاقها

انطلقت عملية التصويت بانتخابات مركز شباب الجزيرة فى تمام التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء.



واعترض أحد مرشحى مركز الشباب على انطلاق العملية الانتخابية قبل موعدها بعشر دقائق قبل أن يقوم القاضى المسئول عن اللجنة بتهدئته .



ويلزم حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانونية وتكون الانتخابات سليمة.



وتعتبر انتخابات مركز شباب الجزيرة هى الأكبر على مستوى مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، لما يمثله أعضاء المركز الذى يضم أكبر تجمع للأعضاء، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف عضو.



وتختار الجمعية العمومية مجلس إدارة مكون من 9 أفراد رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وعضوين تحت السن وأربعة أعضاء فوق السن.



وتشمل قائمة المرشحين 8 متنافسين على مقعد رئيس مجلس الإدارة، 10 على منصب نائب الرئيس، 6 على منصب أمين الصندوق، 29 على منصب عضو فوق السن، 20 على منصب عضو تحت السن.



وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.