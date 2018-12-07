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أخبار البلد

القوي العاملة: توفير 71 ألف فرصة عمل بالداخل و68 ألفا بالخارج فى 3 أشهر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:03 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
قسم الأخبار
بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرتها وزارة القوي العاملة خلال 3 شهور 71 ألفا و279 فرصة، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغت 68 ألفا و461 تعاقدا.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان: أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من إبريل إلي يونيو 2018، بلغ نحو 208 ألاف و275 مسجلا ، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل71 ألفا و279 ، منهم 52 ألفا و219 من الذكور و19 ألفا و060 إناث ، في حين بلغ عدد حملة المؤهلات من الجنسين 49 ألفا و670 ، ومن غير حملة المؤهلات 21 ألفا و026، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة 583 معاقا.

وقال : إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت 68 ألفا و461 تعاقدا، منهم 66 ألفا و978 ذكورا و1483 إناثا.

وقد جاءت السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم البحرين، والجزائر، ولبنان، وسوريا وليبيا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 628 مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إنه في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي .

وأوضح أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.
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