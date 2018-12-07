ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
البهى عمرو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موضوع خطبة الجمعة سيكون بعنوان: "التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)"، لتكون هذه الخطبة ختاما لحملة رسول الإنسانية من جهة ومفتاحا لحملة مكارم الأخلاق التي تبدأ يوم الاثنين الأول من ربيع الآخر وتستمر حتى نهاية رمضان المبارك١٤٤٠هـ من جهة أخرى.

وأكد "جمعة" أن الجانب الأخلاقي والإنساني يشكل لب الرسالة المحمدية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فالأخلاق هي ميزان اعتدال الحضارات واستقامة الدول، مشيرا إلى أن الدول والحضارات التي لا تبنى على الأخلاق والقيم تحمل عوامل سقوطها في أسس بنائها، وعاقبتها إلى زوال واندثار، وهي عاقبة كل الأمم التي طغت وتجبرت وعتت عن أمر ربها، حيث يقول الحق سبحانه: "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا".

واستشهد بقول سبحانه تعالى معقبا على حال الأمم التي طغت وتجبرت وعاثت في الأرض فسادا أو عتوا واستكبارا: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد".
loading...

ترشيحاتنا

طارق العشري في حوار لـ صدى البلد: الحكم ظلم حرس الحدود أمام الزمالك.. وجوزيه الأفضل للأهلي .. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

التموين: صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات في هذا الموعد

صدام كريستيانو وإيكاردي يتصدر صحف إيطاليا .. صور

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

حكم الصلاة إذا اكتشف المصلي نجاسة الثوب

إخلاء مبنى سي إن إن بعد الاشتباه بوجود قنبلة داخل المبنى

قطر ترسل تمويلات لـ 80 ألف حمساوى وتسلم الشباك قائمة بالممنوعين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها: مكنتش مرتاحة معاه وتزوجته غصب عنى

شاهد .. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد أصل الإحساس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
أحمد مكي: تامر وشوقية كان طريقا لـ مرجان أحمد مرجان
بث مباشر .. السعودية تطلق قمرين صناعيين
برلماني: مصر دولة حاضنة للاستثمارات وترحب بالشركات العالمية ..فيديو
إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟