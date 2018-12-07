التمويل الدولى توقع اتفاقية بمليون دولار لدعم إحدى شركات ريادة الأعمال المصرية.. سحر نصر: مؤسسة التمويل أهم شركائنا.. وقانون الاستثمار حرص على دعم الشركات الناشئة

- سحر نصر تشهد توقيع اتفاقية استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في فيزيتا مصر بقيمة مليون دولار

- هدف التمويل مضاعفة عدد المرضى الذين يتعاملون مع الخدمة لمليون مريض

- نصر: قانون الاستثمار حرص على دعم الشركات الناشئة

- مؤسسة التمويل الدولية استثمرت فى مصر 1.2 مليار دولار خلال 2018





شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ، توقيع مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا للخدمات الصحية، اتفاقية استثمار لمؤسسة التمويل الدولية فى شركة "فيزيتا مصر"، والتى تدير منصة على الإنترنت تقدم للمرضى خدمة البحث السريع عن الأطباء فى بلدان الشرق الأوسط، لدعم رواد الاعمال بقيمة مليون دولار بغرض زيادة المستفيدين من خدمات المنصة إلى مليون شخص.



يأتي ذلك فى إطار قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، باختيار أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في إفريقيا للمشاركة في مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة، وذلك قبل يوم من عقد منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ خلال يومى 8 و9 ديسمبر الجارى.



وقالت الدكتورة سحر نصر، إن هذه الاتفاقية تدعم التطبيقات الجديدة في توفير الرعاية الصحية التى من شأنها تيسير وصول المواطنين للخدمات فى اطار الاستثمار فى العنصر البشرى، وفى ظل ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لدعم قطاع الصحة، بالإضافة إلى ما يمثله الاستثمار من دعم للابتكار في مجال التكنولوجيا.



وأشادت الوزيرة، باستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال السنة المالية 2017- 2018 والتى حققت رقمًا قياسيًا بلغ 1.2 مليار دولار (بما في ذلك صناديق الاستثمار المجمعة من مستثمرين آخرين) والتي كان لها دور كبير في دعم قطاع البنوك والبنية الاساسية والإنشاءات والأعمال الزراعية والصناعات في مصر.



وأوضحت الوزيرة، أن مؤسسة التمويل الدولية لها دور كبير فى دعم عدد من المشروعات الكبرى فى مصر مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى أسوان، والذى يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، مشيدة بحرص المؤسسات الدولية على دعم الشركات الناشئة ورواد الاعمال وخلق فرص عمل للشباب.



وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار هو أول قانون يشير إلى مادة واضحة لريادة الاعمال ويدعم الابتكار، ويعطى حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الهدف هو خدمة المستثمر الصغير لكى يستفيد من كافة الخدمات التى تقدمها الحكومة، ولذلك تحركت الوزارة فى تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، ومبادرة فكرتك شركتك، من أجل دعم الشركات الناشئة.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارات الشباب والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقال فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية : "أن الشركات الناشئة مثل فيزيتا لديها القدرة على دفع عجلة الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أبدى رواد الأعمال في القارة الأفريقية قدرًا كبيرًا من الابتكار وهم يستخدمون التقنيات الجديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر صعوبة في المنطقة".



وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية قد استثمرت في السنوات الأخيرة ما يزيد على 100 مليون دولار في عدة شركات ناشئة وصناديق ومسرّعات أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلي سبيل المثال، في مصر، استثمرت المؤسسة في مسرع الأعمال Flat6Labs ، وأيضًا في صندوق الاستثمار ألجبرا فنشرز Algebra Ventures، وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ بيئة داعمة للشركات الناشئة، مثل فيزيتا، التي يمكن أن تُحدثُ فرقًا إيجابيًا كبيرًا في حياة الناس في المنطقة.



وقال أمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا للخدمات الصحية، إن حزمة الاستثمارات ستساعد فيزيتا - التي تضم قاعدة بياناتها أكثر من 4300 طبيب ومتخصص - على توسيع نطاق عملياتها في مصر والمملكة العربية السعودية والأردن ، وتقديم خدماتها في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق أهدافها في زيادة عدد المرضى المستفيدين من خدمات فيزيتا بأكثر من ثلاثة أمثال العدد الحالي، إلى مليون مستفيد خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأضاف، أن الاتفاق هو جزءًا من حزمة تمويلية أكبر تصل إلى 12 مليون دولار جمعتها فيزيتا مؤخرًا من عدة مستثمرين، ومن بين الجهات الممولة صندوق بيكو كابيتال الذي كان قد تلقّى استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في وقت سابق هذا العام.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا للخدمات الصحية، أن الهدف أن تكون فيزيتا أكثر قدرة على تطوير حصول المواطنين على خدمات صحية عبر وسيلة رقمية سهلة الاستخدام، واختيار الأطباء وتحديد موعد الكشف أو الزيارة المنزلية.

