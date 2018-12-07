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محافظات

تحطم 3 سيارات انهار عليهم سور بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تسببت الرياح الشديدة التي تضرب الإسكندرية في الوقت الحالي بالتزامن مع خامس أيام نوة قاسم في تحطم 3 سيارات، انهار عليهم سور أرض فضاء، تابعة لإحدى الشركات بمنطقة العوايد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزة إخطارا بانهيار سور أرض فضاء تابعة لإحدى الشركات بمنطقة العوايد وتحطم عدد من السيارات تصادف وقفوهم أسفله.

بالانتقال والفحص تبين إن السور تابع لشركة الإسكان والتعمير، وتسبب انهياره في تلفيات وتحطم 3 سيارات" ميكروباص، ملاكي، نقل جامبو" تصادف وقوفها بجوار السور لحظة انهياره.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "قاسم"، بدءا من يوم الاثنين الماضي، يصاحبها هطول أمطار شديدة وعواصف ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.
تحطم 3 سيارات انهار عليهم سور بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية
تحطم 3 سيارات انهار عليهم سور بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية
تحطم 3 سيارات انهار عليهم سور بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية
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