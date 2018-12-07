بمشاركة 10 آلاف متسابق.. انطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي احتفالا بعام زايد.. فيديو

معالي د. سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها يطلق شارة بداية #ماراثون_أدنوك_أبوظبي بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة عدائي العالم والمحترفين وعموم فئات مجتمع #أبوظبي. #ADNOCADMarathon@AbuDhabiSC @ADNOCADmarathon @AdnocGroup pic.twitter.com/3CNdin8t9e — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) December 7, 2018

انطلق اليوم، الجمعة، ماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع، الذين جسدوا أكبر مشاركة رياضية مجتمعية على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية الأولى للماراثون، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.وأقيم الماراثون بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني الـ 47، وستكون البداية مع الماراثون لمسافة 42 كم والسباق المجتمعي 10 كم، الذي انطلق في الساعة 6 صباحًا من أمام المقر الرئيسي لأدنوك على كورنيش أبوظبي مرورًا بقرية تراث الإمارات وسارية العلم الكبير في منطقة كاسر الأمواج ثم منطقة المارينا مول وإلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن، ثم اتجه مسار الماراثون لميناء زايد ومن ثم العودة باتجاه المبنى الرئيس لأدنوك، الذي كان النقطة الختامية للماراثون، في حين إنطلقت السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 2.5 و 5 كم لمختلف الفئات والأعمار من فئات مجتمع أبوظبي، في تمام الساعة 10 صباحًا، دعمًا لمجتمع رياضي مثقف وتعزيزًا لنمط الحياة الصحية.تبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار، وسينال بطل النخبة لمسافة 42 كم فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسيّ المتحركة 3150 دولارًا لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية الـ10 كم، 5 كم.