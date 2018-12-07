حبس 3 عاطلين نقبوا عن الآثار بقليوب

أمرت نيابة قليوب بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهما أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة قليوب البلد.





كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأدوات المضبوطة والمنزل محل الواقعة وتشكيل لجنة هندسية من مجلس مدينة قليوب لمعاينة المنزل ومدى تأثره بالحفر وأعمال التنقيب.





كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للبحث عن آثار بمنزل المدعو"أ. ن" الكائن بشارع عبدالمطلب سلام قليوب البلد دائرة القسم.





وانتقل المقدم محمد السيسي رئيس مباحث القسم وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين وتبين قيام كل من "ع. م. ع" 41 عاما سمسار و"إ. ط. ط " 48 عاما بالحفر داخل صالة الطابق الأول.



