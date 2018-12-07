إقبال كبير من أهالي الغردقة على مسح فيروس سي

شهدت مواقع مبادرة 100 مليون صحة، اليوم الجمعة ، استمرار توافد أهالى الغردقة ، للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" .



وكان هناك إقبال على العيادة المتنقل بمكتبة مصر العامة، وأشاد المواطنون المترددون بالسرعة والتعامل المميز للأطباء المتواجدون حيث لا تتعدى فترة الانتظار دقائق معدودة.



وتستهدف مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر،281 ألف نسمة، من خلال 90 فرقة طبية تشارك في إجراء المسح الشامل، 66 فرقة في الفترة الصباحية، و24 في الفترة المسائية، موزعة على 24 تمركزًا بالوحدات الصحية والمستشفيات والسيارات المتنقلة بمختلف مدن المحافظة.