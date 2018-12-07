ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إقبال كبير من أهالي الغردقة على مسح فيروس سي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
شهدت مواقع مبادرة 100 مليون صحة، اليوم الجمعة ، استمرار توافد أهالى الغردقة ، للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" .

وكان هناك إقبال على العيادة المتنقل بمكتبة مصر العامة، وأشاد المواطنون المترددون بالسرعة والتعامل المميز للأطباء المتواجدون حيث لا تتعدى فترة الانتظار دقائق معدودة.

وتستهدف مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر،281 ألف نسمة، من خلال 90 فرقة طبية تشارك في إجراء المسح الشامل، 66 فرقة في الفترة الصباحية، و24 في الفترة المسائية، موزعة على 24 تمركزًا بالوحدات الصحية والمستشفيات والسيارات المتنقلة بمختلف مدن المحافظة.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط

أمريكا تمنع إسرائيل من بيع 12 طائرة إف 16 لـ كرواتيا لهذا السبب

حكم الصلاة إذا اكتشف المصلي نجاسة الثوب

الزمالك يبدأ الاستعداد لبطل تشاد فى الكونفيدرالية

هل يجوز للمرأة استبدال الحجاب بالباروكة؟ أمين الفتوى يجيب

حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ اليوم

قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها: مكنتش مرتاحة معاه وتزوجته غصب عنى

استعد لفقدان بصره.. حكاية نجار كفيف تحدى ظروفه وأبدع في تصميم الموبيليا ..فيديو

ميسي يتفوق على رونالدو وامبابي ومحمد صلاح فى سباق أفضل 100 لاعب

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

لقب ليبرتادوريس خير ختام لمسيرة تيفيز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

فيديو

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو
الحماقي: التجارة البينية بالقارة الأفريقية لا تتعدى 15%..فيديو
استعد لفقدان بصره.. حكاية نجار كفيف تحدى ظروفه وأبدع في تصميم الموبيليا ..فيديو
مؤرخ يكشف سبب إطلاق أسماء غريبة على بعض الشوارع بمصر .. فيديو
أحمد مكي يكشف علاقة الإمام الشافعي بفيلمه الجديد.. وسر اتهام والدته له بالجنون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟