محافظ البحر الأحمر يتفقد طريق الكورنيش بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة، امتداد طريق الكورنيش بمدينة الغردقة.



وشدد عبدالله على ضرورة إزالة المخلفات من جانبي الطريق مع دهان البلدورات القديمة حتى تعطي منظرًا جماليا للمدينة الساحلية.



وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة تغيير و دهان المقاعد المقابلة للبحر على امتداد الكورنيش مشددا على رئيس مجلس المدينة ورؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع التعديات على حرم الطريق.



رافق المحافظ في جولته اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة و رؤساء أحياء المدينة.