الحماقي: التجارة البينية بالقارة الأفريقية لا تتعدى 15%..فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن منتدى إفريقيا يعمل على تعزيز الاستثمار بين الدول الإفريقية، مشيرة إلى التقييم الخاص بتجارب التكامل في القارة ضعيف جدًا، حيث إن التجارة البينية فيما بينهم لا تتعدى 15%.



وتابعت "الحماقي" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، أن مناطق التجارة الحرة بالقارة الإفريقية لا تحقق الأهداف المرجوة منها، وبالتالي بحاجة إلى تفعيل.



وأشارت "الحماقي" إلى أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانيات بشرية ومادية هائلة، إضافةً إلى الموارد الطبيعية، وبالتالي هناك فرص كبيرة لتحقيق الاستثمار المتبادل الذي يحقق التكامل فيما بينهم.

