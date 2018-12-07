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محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح اليوم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 17-21عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار و الضغط 1014 درجة وحالة البحر مضطربة جدا .

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بايقاف كافة الأنشطة البحرية و ذلك على الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة .

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