إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح اليوم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 17-21عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار و الضغط 1014 درجة وحالة البحر مضطربة جدا .



وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بايقاف كافة الأنشطة البحرية و ذلك على الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة .



