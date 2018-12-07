سفير الكويت: نحرص على دفع العلاقات الأخوية مع مصر إلى الأمام

أكد السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، عمق ورسوخ العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، لافتا إلى الحرص المشترك من جانب قيادتي البلدين الحكيمه على تطويرها وتعزيزها ودفعها قدما إلى الأمام عبر الفعاليات المتنوعة التي تغطي كافة جوانب التعاون الثنائي.





وأضاف "الذويخ" في تصريحات خلال الحفل الذي شهده مسرح الجمهورية مساء أمس الخميس في ختام فعاليات الأسبوع المصري الكويتي الحادي عشر، أن نتائج اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة التي عقدت بالكويت الأسبوع الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف القطاعات، حيث تواكبت اجتماعات الدورة الحالية مع انطلاق فعاليات الأسبوع المصري الكويتي بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور لفيف من الوزراء وكبار المسئولين في الشقيقة مصر.



