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أخبار البلد

سفير الكويت: نحرص على دفع العلاقات الأخوية مع مصر إلى الأمام

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:08 م
محمد صالح الذويخ،
محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة
نادر غازي
أكد السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، عمق ورسوخ العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، لافتا إلى الحرص المشترك من جانب قيادتي البلدين الحكيمه على تطويرها وتعزيزها ودفعها قدما إلى الأمام عبر الفعاليات المتنوعة التي تغطي كافة جوانب التعاون الثنائي.

وأضاف "الذويخ" في تصريحات خلال الحفل الذي شهده مسرح الجمهورية مساء أمس الخميس في ختام فعاليات الأسبوع المصري الكويتي الحادي عشر، أن نتائج اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة التي عقدت بالكويت الأسبوع الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف القطاعات، حيث تواكبت اجتماعات الدورة الحالية مع انطلاق فعاليات الأسبوع المصري الكويتي بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور لفيف من الوزراء وكبار المسئولين في الشقيقة مصر.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد فعاليات جديدة تصب في الاتجاه نفسه أبرزها الاحتفالية التي تنظمها السفارة بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية بمناسبة الذكري الـ ٦٠ لصدور مجلة العربي التي تشكل ملمحا رئيسيا من ملامح العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين، منوها الى السعي الدائم نحو تنشيط مختلف أوجه التعاون.
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