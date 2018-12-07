رئيس الموساد الأسبق يحذر من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية



ذكر موقع "i24NEWS" الإسرائيلى اليوم الجمعة أن رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" الأسبق داني ياتوم، كشف أكثر 3 أماكن تعتبر الأخطر على إسرائيل الا وهى "لبنان وغزة والضفة الغربية".



وانتقد رئيس الموساد الأسبق السياسة الإسرائيلية المتمثلة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، محذرا من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية على أثره.



ونقل موقع "i24NEWS" عن المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي دعوته الحكومة الاسرائيلية إلى الانفصال عن الفلسطينيين، والتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية.



ودعا رئيس الموساد الأسبق إلى أن يدرك أن التهديد لا ينبع فقط من لبنان وغزة، بل من الضفة الغربية أيضا، محذّرا من انهيار السلطة الفلسطينية هناك.



وذكر الموقع الإسرائيلى أن داني ياتوم الذي يعد "من أبرز المروجين لخطة إسرائيلية، للتعامل مع الأراضي الفلسطينية"، وقال "لدينا خطة منظّمة تجيب على السؤال ما الذي يجب عمله، طالما أن شروط استئناف المفاوضات حول اتفاق دائم مع الفلسطينيين، لم تنضج".



يذكر أن ياتوم وهو في 73 عاما من عمره، ضابط إسرائيلي برتبة لواء، كان ترأس جهاز "الموساد" في عام 1996، واستقال من منصبه عام 1998 بسبب فضيحة فساد.