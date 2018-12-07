ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب الأزهر: مصر تصدر الإسلام الصحيح إلى دول العالم أجمع

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر الشريف، إن أولئك الذين يريدون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وعللوا أن هذا موجود في البلاد الأخرى نقول لهم "دعوا البلاد الأخرى تفعل ما تشاء".

وأضاف "فؤاد"، خلال خطبة الجمعة اليوم بجامع الأزهر الشريف، أن علماء وشيوخ الأزهر لا يصح أن ينقلوا هذه المعركة إلى أرض الأزهر الشريف، التي تصحح للعالم أجمع الإسلام وتصدره إلى الدنيا كلها فلا يجب أن تكون نسخة من غيرها.

وأوضح عميد كلية العلوم الإسلامية، أن مصر آمنة مطمئنة وستظل هكذا، ولا بد من أن نبحث عن أمور أخرى مهمة مثل محاربة الإرهاب والسعي في البناء والتعمير، وليس التعديل في قضايا قطع الله فيها الأمر فيها.
loading...

ترشيحاتنا

نجاح زراعة قلب خنزير في جسم قرد.. أمل جديد في الطريق للبشر

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

إخلاء مبنى سي إن إن بعد الاشتباه بوجود قنبلة داخل المبنى

إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو

ميسي يتفوق على رونالدو وامبابي ومحمد صلاح فى سباق أفضل 100 لاعب

عمرو يوسف ينشر صورة جديدة مع ابنته من كندة علوش

الجيش الإسرائيلى يكتشف أنفاق حزب الله بأوروبا ويحدد توقيت تدميرها

تفكيك خلية تابعة لـ داعش في المغرب

التموين: صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات في هذا الموعد

بث مباشر .. السعودية تطلق قمرين صناعيين

الأهلي يتسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد من المقاصة

عقار للسكرى يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

فيديو

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو
الحماقي: التجارة البينية بالقارة الأفريقية لا تتعدى 15%..فيديو
استعد لفقدان بصره.. حكاية نجار كفيف تحدى ظروفه وأبدع في تصميم الموبيليا ..فيديو
مؤرخ يكشف سبب إطلاق أسماء غريبة على بعض الشوارع بمصر .. فيديو
أحمد مكي يكشف علاقة الإمام الشافعي بفيلمه الجديد.. وسر اتهام والدته له بالجنون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟