الأزهر يحدد 4 كفارات لليمين.. فيديو

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله سبحانه وتعالى قد حدد كفارة اليمين في كتابه العزيز –القرآن الكريم-، حيث ورد أن الإنسان مخير بين ثلاث كفارات.



واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : «ما هي كفارة اليمين؟»، بما قال الله سبحانه وتعالى عن كفارة اليمين: « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» الآية 89 من سورة المائدة.



وأوضح أن الإنسان متخير بين ثلاثة أمور، أولها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما طعم أهله ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أوعشاهم كفى، وثانيها كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته، وثالثها تحرير رقبة مؤمنة، وهذا منتفِ في زماننا ، لعدم وجود ملك اليمين، منوهًا بأن من لم شيئًا من ذلك ، صام ثلاثة أيام متتابعة.