آداب حلوان تحصد المركز الأول فى البطولة الخماسية لكرة القدم .. صور

نظمت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بطولة لكرة القدم الخماسية يوم 11 نوفمبر وانتهت يوم الخميس 6 ديسمبر وكانت البطولة على مستوى الجامعة بملاعب كلية الهندسة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وعناية الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





فاز فريق كلية الآداب على فريق كلية الفنون التطبيقية بالمباراة النهائية للبطولة وحصد المركز الاول تحت اشراف "ممدوح وهدان" المدرب مسئول النشاط الرياضى بالكلية.



