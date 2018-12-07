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اقتصاد

الكوميسا: الإمارات الاكثر استثمارا في دول منطقة السوق بـ 55 مليار دولار

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
أ ش أ
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستثمرة في منطقة "الكوميسا" البالغ عددها 21 دولة بإستثمارات بلغت 55 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المنطقة خلال الـ 15 عاما الأخيرة منذ 2003 والتي بلغت 5ر415 مليار دولار.
وذكر تقرير صادر عن الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا والذي أعد بالتعاون مع مؤسسة فاينانشيال تايمز وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن الاستثمارات الإماراتية جاءت من خلال 152 شركة و257 مشروعا، تلتها الصين في المرتبة الثانية باسثتمارات بلغت 7ر41 مليار دولار من خلال 117 شركة و175 مشروعات.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات البريطانية حلت ثالثة بقيمة 4ر28 مليار دولار من خلال 170 شركة و264 مشروعا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 2ر22 مليار دولار من خلال 2235 شركة و341 مشروعا، وجاءت الهند في المرتبة الخامسة باستثمارات 17 مليار دولار.
واحتلت فرنسا المرتبة السادسة بين الدول الاكثر استثمارا في منطقة الكوميسا منذ عام 2003، باستثمارات بلغت 1ر11 مليار دولار، تلتها في المرتبة السابعة المانيا باستثمارات 1ر8 مليار دولار ثم اليابان في المرتبة الثامنة باستثمارات قدرها 8ر5 مليار دولار.
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