منه شلبي: شكرا مهرجان نجم العرب

نشرت منة شلبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر ، صورة لها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان نجم العرب .
علقت منه على الصورة قائلة :" شكرًا مهرجان نجم العرب على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم تراب الماس " .
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منه شلبي فيلم "تراب الماس" الذي عرض أغسطس الماضي ، وشاركها في العمل اَسر ياسين وعزت العلايلي، وماجد الكدواني ،ومحمد ممدوح ،تراب الماس من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
شكراً مهرجان #نجم_العرب على جايزة أفضل ممثلة عن فيلم #تراب_الماس 🙏🏻 pic.twitter.com/Q6B83qJJzs— Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) December 7, 2018