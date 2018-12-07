منه شلبي: شكرا مهرجان نجم العرب

نشرت منة شلبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر ، صورة لها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان نجم العرب .





علقت منه على الصورة قائلة :" شكرًا مهرجان نجم العرب على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم تراب الماس " .



