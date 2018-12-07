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فن

منه شلبي: شكرا مهرجان نجم العرب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت منة شلبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر ، صورة لها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان نجم العرب .

علقت منه على الصورة قائلة :" شكرًا مهرجان نجم العرب على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم تراب الماس " . 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منه شلبي فيلم "تراب الماس" الذي عرض أغسطس الماضي ، وشاركها في العمل اَسر ياسين وعزت العلايلي، وماجد الكدواني ،ومحمد ممدوح ،تراب الماس من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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