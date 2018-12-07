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تعليم

مدرسة وجناح تعليمي بالوادي الجديد بتكلفة 9.8 مليون جنيه

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
انس منصور
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إقامة مدرسة جديدة، وجناح تعليمي بقرية القصر بتكلفة إجمالية 9 ملايين و800 ألف جنيه.

أكد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، أنه تم البدء في إقامة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي على مساحة 5000 متر مربع، وبتكلفة قدرها 7 ملايين و300 ألف جنيه، كما أن المدرسة تتكون من 4 طوابق وتضم 11 فصلا بالإضافة إلى المعامل والقاعات، مدة التنفيذ 10 أشهر.

وأوضح ابراهيم، أنه جار إقامة جناح تعليمي بمدرسة خالد الوليد الابتدائية بتكلفة قدرها مليونين وخمسمائة ألف جنيه ويتكون من 4 طوابق و7 فصول ومعامل وقاعات وينتهي العمل به فى غضون 10 أشهر.
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