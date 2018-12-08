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برلمان

برلمانية: مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى تطوير

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى إعادة تطوير، مشيرة إلى أنها منذ فترة كبيرة جدا حتي الان لم تطور ولم تستغل بالشكل المطلوب.

وأضافت متي في تصريحات لـ"صدي البلد"أن هذه المصانع اذا تم تطويرها وتزويدها بآلات المتطورة التي تتواكب مع التكنولوجية الحديثة ستعمل على دعم الصناعات المصرية وتوفير فرص العمل ، والارتقاء بالمنتج المصري الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أصول من الأراضي الشاسعة التي يقع عليها المصانع في جميع المحافظات ، ينبغي بيعها لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج واستغلال هذه المبالغ في تطوير المصانع وجزء منها يتم إنشاء به مصانع أخرى مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية. 

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس فرج عامر خلال اجتماعين لها صباح الأحد المقبل، تفتح أخطر الملفات الخاصة بانهيار العديد من الصناعات المهمة والاستراتيجية والتى عجزت عن حلها العديد من الحكومات ، وذلك من خلال العديد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، سمير البطيخي، أحمد همام، محمود عبدالسلام الضبع، بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ،مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بالمنصورة محافظة الدقهلية والخسائر التي تلحق بشركتي ستيا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية مع بيان خطة تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج.
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