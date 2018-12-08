برلمانية: مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى تطوير

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى إعادة تطوير، مشيرة إلى أنها منذ فترة كبيرة جدا حتي الان لم تطور ولم تستغل بالشكل المطلوب.





وأضافت متي في تصريحات لـ"صدي البلد"أن هذه المصانع اذا تم تطويرها وتزويدها بآلات المتطورة التي تتواكب مع التكنولوجية الحديثة ستعمل على دعم الصناعات المصرية وتوفير فرص العمل ، والارتقاء بالمنتج المصري الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية.





وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أصول من الأراضي الشاسعة التي يقع عليها المصانع في جميع المحافظات ، ينبغي بيعها لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج واستغلال هذه المبالغ في تطوير المصانع وجزء منها يتم إنشاء به مصانع أخرى مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية.



