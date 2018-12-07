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أخبار العالم

مقتل 17 مدنيا في هجومين لمسلحين بالكونغو الديمقراطية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:58 م
مسلحون في الكونغو
مسلحون في الكونغو - ارشيفية
ا ش ا
أعلنت بلدية مدينة بيني في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 17 مدنيا في هجومين نسبا إلى المتمردين الأوغنديين في حركة "القوات الديموقراطية الحليفة" في بلدية مدينة بيني، شمال شرقي البلاد.
وقال رئيس بلدية بيني نيوني ماسومبوكو بواناكانا وفقا لقناة (فرانس 24)، إن "القوات الديموقراطية الحليفة" أعدمت 12 مدنيا بالسلاح الأبيض في مانغوليكيني في محيط بيني، مضيفا أن 5 آخرين قتلوا من قبل هؤلاء اللصوص في حي بايدا بشمال شرق المدينة.
ويقوم الجيش الكونغولي وقوة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو بعملية عسكرية مشتركة ضد القوات الديمقراطية الحليفة منذ نوفمبر، فيما قتل 7 من قوات الأمم المتحدة وجنود كونغوليين في منتصف نوفمبر خلال هذه العملية.
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