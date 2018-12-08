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ثقافة

حوار مفتوح بين المؤرخ الأمريكي بيتر جران مع المثقفين بالأعلى للثقافة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:18 ص
جمال الشرقاوي
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، في السادسة من مساء الخميس الموافق 27 ديسمبر، أمسية ثقافية ضمن منتدى الحوار الثقافي بعنوان: "الهوية والتاريخ".

تتضمن الأمسية محاضرة يلقيها المؤرخ الأمريكي البروفيسور بيتر جران؛ ويعقب عليها كلا من د. نللي حنا، ود. عاصم الدسوقي، كما تتضمن حوارا مفتوحا يجمع بينه وعدد من المهتمين من المثقفين المصريين؛ وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتعتبر المحاضرة فى جوهرها محاولة لفتح النقاش حول منهج كتابة التاريخ متخذا من التاريخ المصرى فى العصر العثماني منطلقا لها، وناقدا لمنهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم والذى عجز عن تفسير ما آلت اليه الأمور.

وتطرح المحاضرة رؤية مختلفة لقراءة التاريخ، ألا وهو منهج صعود أهلً النفوذ والذى أصبح اتجاها مهما.

ويعد "بيتر جران"، أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل واشتهر بكتابه المهم "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840"، والذي أحدث ضجة عند صدوره في منتصف الثمانينيات وترجمه المؤرخ الكبير د. رءوف عباس حامد.

وقدم جران في الكتاب الرأسمالية الغربية حينها باعتبارها تحمل في طياتها جذورا إسلامية، مما لا ينبغي لنا كمجتمعات إسلامية أن نصطدم معها في مكنونها الأساسي.

وله العديد من المؤلفات من بينها "ما وراء المركزية الأوروبية "، و "صعود أهل النفوذ".
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