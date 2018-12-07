صيدلة القاهرة تستضيف مبادرة 100 مليون صحة

استضافت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حملة الكشف عن فيروس سي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إطار مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور هشام علي سالم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مينا إبراهيم تادرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس سي وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، مشيرآ إلى أن جامعة القاهرة استضافت المبادرة بكلية الصيدلة وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها فى أماكن أخرى بالجامعة.





وأضاف الخشت، أن إدارة الجامعة وفرت تحليل فيروس سي بالمجان لطلابها والعاملين، معلنا أن الجامعة ستكون خالية من فيروس سي خلال 8 أشهر القادمة ضمن رؤية الدولة المصرية للقضاء على فيرس سي، حيث أجرت الجامعة كشفا طبيا لطلاب الجامعة والعاملين بها وتقديم العلاج المجانى لأى مصاب بينهم.



