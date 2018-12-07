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تعليم

صيدلة القاهرة تستضيف مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
ياسمين سامي
استضافت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حملة الكشف عن فيروس سي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إطار مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور هشام علي سالم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مينا إبراهيم تادرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس سي وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، مشيرآ إلى أن جامعة القاهرة استضافت المبادرة بكلية الصيدلة وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها فى أماكن أخرى بالجامعة.

وأضاف الخشت، أن إدارة الجامعة وفرت تحليل فيروس سي بالمجان لطلابها والعاملين، معلنا أن الجامعة ستكون خالية من فيروس سي خلال 8 أشهر القادمة ضمن رؤية الدولة المصرية للقضاء على فيرس سي، حيث أجرت الجامعة كشفا طبيا لطلاب الجامعة والعاملين بها وتقديم العلاج المجانى لأى مصاب بينهم.

وأشار الدكتور مينا تادرس وكيل كلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن حملة الكشف عن فيروس سي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إطار مبادرة 100 مليون صحة الحملة تستهدف حوالي 1500 فرد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرا إلى أن الذين يتم الكشف عليهم يوميا يصل إلى 120 فردا، وتم تكليف الدكتور خالد مصيلحي أستاذ مساعد العقاقير بالكلية بالإشراف على الحملة.
صيدلة القاهرة تستضيف مبادرة 100 مليون صحة
صيدلة القاهرة تستضيف مبادرة 100 مليون صحة
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