القومية لسلامة الغذاء: نعمل على زيادة الثقة في المنتج المصري بالأسواق العالمية

عقد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لقاءً موسعًا بمقر الهيئة مع وفد الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية برئاسة الدكتور عيسى الكندري وعضوية الدكتورة ذكرى بهبهاني نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية والتطوير الإداري ومشعل الزعبي مدير الإدارة القانونية، لاستعراض الوضع الحالي والمستقبلي للصادرات الزراعية وصادرات المنتجات الغذائية المصرية بالسوق الكويتي.





حضر اللقاء أحمد العطار – رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة وقيادات المجالس التصديرية للأغذية بنوعيها من الحاصلات الزراعية الطازجة او المصنعة والجمعيات الأهلية.





وقال رئيس الهيئة إن اللقاء استعرض سبل وآليات التنسيق بين الجانبين المصري والكويتي لتجنب أية معوقات قد تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية للسوق الكويتي، مشيرًا إلى حرص هيئة سلامة الغذاء على الحفاظ على سمعة المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق الخليجية بصفة خاصة.





ولفت رئيس الهيئة إلى ضرورة عمل بروتوكلات تعاون بين هيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بهدف الاعتماد المتبادل لتكافؤ النظامين بهدف تحقيق نتائج إيجابية لضمان تداول منتجات غذائية آمنة ولا تعيق التجارة .





من جانبه أشاد الكندري رئيس الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بجهود الحكومة المصرية في تطويرها الحديث لهيئة سلامة الغذاء.





وطالب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من الجانب الكويتي بتبني سياسة وقف التعامل مع المصدر المخالف والسماح لباقي المصدرين باستمرار ممارسة أنشطتهم ، وان يتم إفراج مؤقت عن الشحنات المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات الفحص لضمان عدم تعرضها للتلف، لافتًا إلى أهمية تدشين آلية للإنذار السريع للإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة، وواتخاذ الأجراءات المناسبة تجاه المستورد الكويتي حال استيراده منتجات غير مطابقة للمواصفات الكويتية.





من جانبه اكد أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة علي قصر تطبيق الإجراءات المشددة من قبل الجانب الكويتي على الأصناف المخالفة فقط وليس على جميع الصادرات الزراعية، وأن يتم تطبيق الفحص العشوائي على بقية الصادرات غير المخالفة، علي ان تخفف هذه الإجراءات تدريجيًا طبقًا لتحسن النتائج، وصرح بأنه جار حاليا تطبيق منظومة لتكويد جميع المزارع المصرية المٌصدرة كخطوة نحو تحسين جودة المنتج المصري والنهوض بالصادرات المصرية.



