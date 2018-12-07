إصابة 10 أشخاص فى انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بشبرا الخيمة

أصيب 10 أشخاص في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بعزبة رستم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ما أدى إلى هدم جدار المنزل وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة بانفجار أسطوانة غاز وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث.



وتبين من المعاينة انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم داخل منزل بعزبة رستم واسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وانهيار أحد جدران المنزل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

