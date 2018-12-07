مدير وفرد أمن وراء سرقة فرع شركة اتصالات شهيرة بالجيزة

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط مدير فرع إحدى شركات المحمول بالطالبية لقيامه بالاشتراك مع آخر فى سرقة بعض محتويات الفرع محل عمله، وإعادة المسروقات.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من كلٍ من محمد أ. ى- محامى بإحدى شركات الإتصالات و مصطفى ط. م- مدير فرع ذات الشركة كائن بدائرة القسم بإكتشاف الثانى سرقة (مبلغ مالى، 13 هاتف محمول ماركات مختلفة، جهاز DVR ، 198 كارت شحن) من داخل الفرع محل عمله.



بالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف أو ثمة تلفيات بالأبواب الخارجية والأقفال أو خزينة الفرع، وتبين وجود نسخة من المفاتيح داخل الفرع.



خلال البحث والتحرى حول ملابسات الواقعة أسفرت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المُبلغ الثانى بالاشتراك مع آخر ويدعى "محمد ر.م"- 21 سنة عامل، مقيم بالهرم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.