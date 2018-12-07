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تعليم

يوم تثقيفي بمستشفى الزهراء الجامعي عن اليوم العالمي للسكر.. صور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
محمد شحتة
نظم قسم الغدد الصماء بكلية طب البنات بجامعة الأزهر، يومًا تثقيفيًا للمرضى بمناسبة اليوم العالمي للسكر وذلك في بهو العيادات الخارجية بمستشفى الزهراء الجامعي.

وحرص أساتذة القسم علي مشاركة طالبات الفرقة الخامسة في حملة التوعية حيث قام عدد من الطالبات بعمل ملصقات تثقيفية مبسطة ومصورة عن مرض السكر ومضاعفاته وعن الغذاء الصحي وقمن بتوعية المرضى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

كما وفرت شركات الأدوية مطويات مبسطة للمرضى عن مرض السكر والسمنة ومضاعفاتهما وعن الغذاء الصحي وعن أنظمة مختلفة للحماية الغذائية وعن الطريقة الصحيحة لحقن الأنسولين وعن كيفية الاعتناء بالقدمين كما وفرت تلك الشركات الأجهزة لقياس السكر بالدم وقياس نسبة حمض البوليك في الدم وقياس مكونات الجسم إضافة إلى توفير عينات مجانية من أدوية مرض السكر وارتفاع مستوى الدهون بالدم والنقرس وكذلك أدوية ضغط الدم المرتفع والتهاب الأعصاب الطرفية وانقاص الوزن.

يذكر أنه تم تقسيم أطباء القسم والطالبات الى مجموعات كل مجموعة مسئولة عن شرح وتوضيح والاجابة عن الاسئلة فيما يخص المرض ومضاعفاته على أجهزة الجسم المختلفة وخاصة اعتلال شبكية العين والقدم السكري.
يوم تثقيفي بمستشفى الزهراء الجامعي عن اليوم العالمي للسكر.. صور
يوم تثقيفي بمستشفى الزهراء الجامعي عن اليوم العالمي للسكر.. صور
يوم تثقيفي بمستشفى الزهراء الجامعي عن اليوم العالمي للسكر.. صور
يوم تثقيفي بمستشفى الزهراء الجامعي عن اليوم العالمي للسكر.. صور
يوم تثقيفي بمستشفى الزهراء الجامعي عن اليوم العالمي للسكر.. صور
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