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برلمان

برلماني: يجب مراعاة وجود متخصصين بالمجلس القومي للأجور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب محمد سعد تمراز عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك أكبر الشركات التي تستوعب العمال مثل شركة الغزل والنسج والتي تعتبر من أهم الصناعات الوطنية التي ساهمت في نجاح الصناعة بمصر.

وأعرب تمراز في تصريحاته لـ"صدي البلد" عن أسفه بسبب تدهور هذه الشركة وانخفاض نسبة العمال بها، مشيرا الي أن بعد خصخصة هذه الشركة انخفضت نسبة القوي العاملة بها، وأصبح متوسط أعمار العاملين بها 50 لـ 55 عام دون إعطاء فرص للشباب.

وطالب عضو مجلس النواب، أنه بعد إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور يجب مراعاة وجود متخصصين بهذ المجلس، ومراعاة أيضا الأجور التي يجب أن تتناسب مع سعر المستلزمات الحالية ، موضحا أنه تم الإكتفاء من الكلام علي أرض الواقع ولكن يجب التنفيذ، واتخاذ قرارات ملائمة للوضع الحالي.

وكانت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد عقدت أول اجتماع لها برئاسة مجدى حسن مسئول السكرتارية ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.

وتم المطالبة بضرورة ربط الأجور فى جميع القطاعات الحكومي والعام والخاص بالمستويات المعيشية من خدمات واستهلاك ، و مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ،مؤكدا على التمثيل الحقيقى لاتحاد عمال مصر فى المجلس الذى يبحث قضايا الأجور وربطها بالتضخم والأسعار وبصفة دورية.
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